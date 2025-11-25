Haberler

Balıkesirspor'a Bahis Cezası, Genç Oyuncular A Takıma Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor'a 7 futbolcusuna bahis cezası verilmesinin ardından, U17 ve U18 takımlarından 9 genç oyuncu A takım kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Cem Kavçak'ın raporları doğrultusunda alınan genç futbolcular antrenmanlara başlamaya hazırlanıyor.

TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor'a bahis cezası verilen 7 futbolcunun yerine U17 ve U18 takımlarından 9 oyuncu A takıma alındı.

TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor'un 7 futbolcusuna bahis cezası verilmesi sonrası eksilen A takım kadrosuna U17 ve U18 takımlarından 9 futbolcu kadroya dahil edildi.

Balıkesirspor resmi internet sayfalarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teknik Direktörümüz Cem Kavçak'ın raporları doğrultusunda ve Yönetim Kurulumuzun onayı ile aşağıda isimleri bulunan futbolcularımızın Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuzun A takım kadrosuna dahil edilerek antrenmanlara çıkmalarına karar verilmiştir. Bu futbolcularımız; U17 Takımından (2009 Doğumlu): Kadircan Albahan ve Arda Teçik

U19 Takımından (2008 Doğumlu): Ege Matur, Yiğit Dönmez, Hasan Hüseyin Eriş, Efe Özen, Adem Solak, Umut Yaşar ve Ege Semih Dilek'tir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.