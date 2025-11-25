Balıkesirspor'a Bahis Cezası, Genç Oyuncular A Takıma Alındı

TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor'a bahis cezası verilen 7 futbolcunun yerine U17 ve U18 takımlarından 9 oyuncu A takıma alındı.

TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor'un 7 futbolcusuna bahis cezası verilmesi sonrası eksilen A takım kadrosuna U17 ve U18 takımlarından 9 futbolcu kadroya dahil edildi.

Balıkesirspor resmi internet sayfalarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teknik Direktörümüz Cem Kavçak'ın raporları doğrultusunda ve Yönetim Kurulumuzun onayı ile aşağıda isimleri bulunan futbolcularımızın Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuzun A takım kadrosuna dahil edilerek antrenmanlara çıkmalarına karar verilmiştir. Bu futbolcularımız; U17 Takımından (2009 Doğumlu): Kadircan Albahan ve Arda Teçik

U19 Takımından (2008 Doğumlu): Ege Matur, Yiğit Dönmez, Hasan Hüseyin Eriş, Efe Özen, Adem Solak, Umut Yaşar ve Ege Semih Dilek'tir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR