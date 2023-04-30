Balıkesirspor 2. Lig'e düştü
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, evinde 1461 Trabzon'la karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-1 kaybederek 2. Lig'e veda etti.
STAT: AtatürkHAKEMLER: Burak Kaplan, Selim Şenöz, Çağrı YıldırımBAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan - Berat, Görkem, Mustafa (Dk. 46 Berk), Sedat Yiğit, Abdullah (Dk. 86 Mustafa Burak), Hasancan (Dk. 78 Ahmet Çağrı), Güney, Doğanay (Dk. 86 Arda Göroğlu), Muhammed Eren, Arda Akgün (Dk. 69 Umut)1461 TRABZON: Furkan - Buğrahan, Abdulkadir, Bahadır, Tunahan, Özkan, Kerem (Dk. 79 Onur), Arif (Dk. 83 Abdullah), Furkan Fehmi (Dk. 46 Atalay), Batuhan (Dk. 58 Nafican), Önder (Dk. 46 Denizhan)GOLLER: Dk. 58 Arda Akgün ( Balıkesirspor ), Dk. 63 Tunahan, Dk. 90 Atalay ( 1461 Trabzon )SARI KARTLAR: Mustafa, Umut ( Balıkesirspor ), Atalay ( 1461 Trabzon )
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Balıkesirspor küme düştü. Evinde 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelen Balıkesirspor, müsabakayı 2-1 kaybederek 2'nci Lig'e veda etti. Balıkesirspor 58'inci dakikada Arda Akgün'ün golüyle öne geçti: 1-0. Play-Off hattında yer alan 1461 Trabzon, 63'üncü dakikada Tunahan ile beraberliği yakaladı: 1-1. Karadeniz ekibi 90'ıncı dakikada Atalay'ın golü ile gelip gelmeyi başardı: 1-2. Balıkesirspor bu skorun ardından gelecek sene 3'üncü Lig'de mücadele edecek.- Balıkesir
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