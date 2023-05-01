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Balıkesirspor 13 yıl sonra 3. Lig'e düştü

Balıkesirspor 13 yıl sonra 3. Lig'e düştü

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesineşen Balıkesirspor, yeni sezonda 13 yıl sonra 3'üncü Lig'de mücadele edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesineşen Balıkesirspor, yeni sezonda 13 yıl sonra 3'üncü Lig'de mücadele edecek. Son olarak 2009-10 sezonunda 3'üncü Lig'de yer alan kırmızı-beyazlılar, o sezon yükselme grubunu ilk 2'de tamamlayıp adını 2'nci Lig'e yazdırmıştı. 2'nci Lig'de 2012-13'te şampiyon olan Bal-Kes, 2013-14'te 1'inci Lig'de ilk 2'den Süper Lig'e yükseldi. 2014-15 sezonunda Süper Lig'de son sırada yer alıp küme düşen Balıkesirspor, geçen sezon 1'inci Lig'de son sırayı alarak küme düşme üzüntüsü yaşadı. Son 2 sezonda üst üste 2 kez küme düşen Balıkesirspor, 8 yılda en üst kategoriden en alt kategoriye geriledi.


- Balıkesir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Balıkesirspor 1461 Trabzon Spor Haberler

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