Balıkesirli sporcular milli takımda

BALIKESİR (İHA) - 2017 yılından beri Balıkesir'de triatlon ve yüzme branşlarında faaliyet gösteren Çelpa Spor Kulübü azimli ve disiplinli çalışmalarının sonucunu milli takımlara sporcu göndererek alıyor.

Geçtiğimiz yıl Biathle branşında Dünya 2.'si ve Avrupa Şampiyonu olan 12 yaşındaki Nisa Cebeci, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta Ankara'da gerçekleştirilen Milli Takım Seçme müsabakalarında barajı geçerek Sakarya'da düzenlenecek Triathle Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yine geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karması Milli Takım Seçme Yarışlarında 14 yaş kategorisinde Öykü Barlin ve Ecrin Acar seçme barajlarını geçerek yüzme milli takımına seçildi.

Daha önce Yüzme ve Triatlon branşlarında birçok Türkiye derecesi elde eden Çelpa Spor Kulübü Baş Antrenörü İlker Sezen, "Başarılarımızda sporcularımızın gayreti ve disiplini, ailelerinin desteği çok önemli. Haftanın altı günü hemen hemen çift antrenman yapıyoruz. Bunun neticelerini elde ettiğimiz başarılarla alıyoruz. Daha önce milli takıma bir çok sporcu kazandırdık. Bunların içinde Dünya 2.si, Avrupa ve Balkan şampiyonu olan sporcularımız var. Bundan sonraki hedefimiz olimpiyatlara katılabilecek sporcular yetiştirmek" diye konuştu.

Kulübün antrenörlerinden İlkay Sezen ise, "Kulüp olarak ideallerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Başarılarımız asla tesadüf değil. Başarılarımızda ki en büyük destekçimiz ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor