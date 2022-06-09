Balıkesirli 18 yaşındaki futbolcu, 5 sezondur milli takımda görev alıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesirli 18 yaşındaki futbolcu, 5 sezondur milli takımda görev alıyor

AA - Miraç Kaya - Spor
 - Güncelleme:
Balıkesirli 18 yaşındaki futbolcu, 5 sezondur milli takımda görev alıyor

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden, 2004 doğumlu milli stoper Ahmet Buğra Güven başarılarıyla göz dolduruyor.

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden, 2004 doğumlu milli stoper Ahmet Buğra Güven başarılarıyla göz dolduruyor.

Bursa Arabayatağıspor Kulübünde ön libero olarak oynarken, 2017'de Galatasaray U14 takımına transfer olan Ahmet Buğra Güven, Galatasaray'da stoper mevkisine yönlendirilerek 2 sezonun ardından 2019'da Fenerbahçe'ye transfer oldu.

3 sezon Fenerbahçe de oynayan genç oyuncu Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynadığı sezonlarda U14, U15, U16, U17 ve U18 milli takımlarında her yıl yer alarak 19 maçta görev yaptı ve U16 milli takımla 21. Mercedes Benz Uluslararası Ege Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımlarda sağ ve sol stoper olarak görev alan genç oyuncu, zaman zaman orta sahada oynadı.

Fenerbahçe A Takımı ile kampa ve çok sayıda antrenmana katılan genç oyuncu, Fenerbahçe'nin Shaktar Donetsk ile oynadığı maçın kadrosunda da yer aldı.

Bu sene Fenerbahçe U19'da oynayan 18 yaşındaki milli stoper, gelecek sezon liglerde mücadele ederek gelişimini hızlandırmak istiyor.

AA / Miraç Kaya - Spor

Ahmet Buğra Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title