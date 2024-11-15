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Balıkesir, Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor

Balıkesir, Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor
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15-17 Kasım tarihleri arasında Balıkesir, Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 57 kulüpten 342 sporcunun katıldığı organizasyon, Balıkesir'in spor altyapısını gözler önüne seriyor.

Bölgesel, ulusal ve uluslararası pek çok önemli spor etkinliğine ev sahipliği yapan Balıkesir, 15-17 Kasım tarihleri arasında Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakaları'na ev sahipliği yapıyor. Bu yıl, 11-12 yaş grubu sporcularının katıldığı Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakaları, Balıkesir ile birlikte Afyon, Sivas ve Edirne'de de aynı anda gerçekleştiriliyor. Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan bu heyecan dolu yarışmalara, 10 ilden 57 kulüpten toplamda 342 sporcu katılıyor.

Etkinlikte 164 bayan sporcu ve 178 erkek sporcu olmak üzere toplam 342 sporcu mücadele edecek. Müsabakalarda yarışılacak toplam 1313 yarışma, sporculara yeteneklerini sergileme ve gelişimlerini gösterebilme fırsatı sunacak. Organizasyon, Balıkesir'in güçlü spor altyapısını bir kez daha gözler önüne serecek ve sporculara ulusal ve uluslararası arenada başarı elde etme fırsatları sunacak.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, Balıkesir'in sporun başkenti olma yolundaki kararlı adımlarını vurguladı. Özalp, "Yüzme Federasyonu ile birlikte düzenlediğimiz bu tür organizasyonlar, Balıkesir'in spor altyapısının ne kadar güçlü olduğunu ve şehrimizin spor arenasındaki marka değerini artırma yolunda önemli bir adım attığımızı gösteriyor. Olimpik yüzme havuzumuz, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor ve bu yarışmalar, hem Balıkesir'in hem de Türkiye'nin spor alanındaki yerini güçlendirecektir. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, 61 farklı spor dalında yaklaşık 200 tesisimizle 105.000 sporcu ve gencimize hizmet veriyoruz. Özellikle yüzme branşında 2.637 lisanslı sporcumuz ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 3.814 sporcu adayımızla yürüttüğümüz çalışmalar, Balıkesir'in spor altyapısının ne kadar güçlü olduğunu ve gelecekteki büyük organizasyonlar için hazırlıklı olduğunu gözler önüne seriyor. Bu projeler ve tesisler, Balıkesir'in spor alanındaki potansiyelini daha da artıracak ve şehri uluslararası düzeydeki büyük yarışmalar için hazırlayacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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