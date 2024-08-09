Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası Başladı

Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası; yerli yabancı 514 sporcunun katılımıyla başladı. 3 gün boyunca Avrupa'nın gözünü Balıkesir'e çevireceği şampiyonaya katılan sporcular, organizasyonu kusursuz bulduklarını vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen "Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası" "Güç Seninle" sloganıyla Avlu Yaşam Merkezi'nde başladı. 11 Ağustos Pazar gününe kadar 3 gün boyunca sürecek şampiyonaya; 380'i yurt dışından olmak üzere toplamda 514 triatlet katılıyor. Bisiklet, koşu ve yüzme etaplarından oluşan Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası'nda sporcular; genç erkek, genç kadın, elit erkek, elit kadın kategorilerinde mücadele ediyor.

"Triathlon Balıkesir 2024" yarışların sonuna kadar https://bit.ly/BBBTV adresinden canlı olarak izlenebilecek.

Yerli yabancı sporcular organizasyonu kusursuz buldu

Şampiyonaya katılmak üzere Balıkesir'e gelen yerli yabancı tüm sporcu ve antrenörler, parkurlara ve organizasyona hayran kaldıklarını dile getirdi. Türkiye Milli Takımı'ndan Balıkesirli triatlet Bahadır Furkan Özerkişi, "270 metre yüzme ardından 6,8 kilometre bisiklet ve 1,8 kilometre koşumuz vardı. Gerçekten sert bir yarış. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'nda yer alıyor Balıkesir burada. O yönden çok gururluyum. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak gerçekten onur ve gurur verici bir şey. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Yarışların yorucu ve aynı zamanda eğlenceli geçtiğini belirten Türkiye Milli Takımı'ndan Cemre Civelek, "Bütün emeklerimizin karşılığını almak için burada mücadele ediyoruz. Böyle bir fırsat sağladığı için başkanımıza da teşekkür ederim" diye konuştu.

Her şeyin çok iyi olduğunu vurgulayan Macaristan Milli Takımı'ndan Fanni Szalai, "Yüzme parkuru gerçekten iyi. Su çok temiz. Bu inanılmaz yarış için teşekkürler Balıkesir" ifadelerini kullandı.

Böyle güzel bir organizasyonla düzenlediği yarış için Balıkesir'e teşekkür eden Portekiz Milli Takımı'ndan Ricardo Batista da "Bence şu ana kadar gördüğüm en güzel yarıştı" cümlelerine yer verdi.

Parkurun kusursuz olduğunu belirten Türkiye Milli Takımı'ndan Mürya Karayel ise "Çok güzeldi çok beğendim. Yarışımı da iyi çıkardığımı düşünüyorum. Finallerde görüşmek üzere" şeklinde konuştu. - BALIKESİR