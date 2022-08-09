Balıkesir spor haberi... Balıkesirspor'da kamp başladı
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Balıkesir haber: TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra iç transferde birçok önemli futbolcusuyla sözleşme yenileyen transfer yasaklısı Balıkesirspor, Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarına başladı.
TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra iç transferde birçok önemli futbolcusuyla sözleşme yenileyen transfer yasaklısı Balıkesirspor, Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarına başladı. Teknik direktörlük görevine getirilen Muhammet Yılmaz gözetiminde kampta gerçekleşen ilk antrenmanı Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz ile Sportif Direktör Can Cangök de takip etti.- Balıkesir
Demirören Haber Ajansı / Spor