Balıkesir, Plaj Voleybolu Avrupa Kupası'na ev sahipliği yapacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenecek olan Plaj Voleybolu Avrupa Kupası, Balıkesir'de gerçekleştirilecek. Kadınlar ve erkekler kategorisinde toplam 16 ülkenin katılacağı organizasyonda şampiyon olan ülkeler 5 bin avro para ödülü kazanacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) bu yıl ilk kez düzenleyeceği Plaj Voleybolu Avrupa Kupası'na Balıkesir ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 5-8 Ekim tarihlerinde Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle Burhaniye ilçesindeki Ören Plajı'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyona kadınlar ve erkeklerde Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Azerbaycan, Çekya, Estonya, Ermenistan, Fransa, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Moldova, Slovenya ve İspanya olmak üzere toplam 16 ülke katılım gösterecek.

Her bir kulübün ikişer takımla katılacağı organizasyonda; kadro, en az 4, en fazla 6 sporcudan oluşacak.

Organizasyonda şampiyon olan ülkeler 5 bin avro para ödülünün sahibi olacak.