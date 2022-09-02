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Balıkesir haberi | Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor

Spor Haberleri

Gelen Balıkesir haberine göre - Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları başladı.

- Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları 8 ülkeden 313 sporcunun katılımı ile başladı. Sporcular, bu sabah son hazırlıklarını tamamladıktan sonra yelkenlerini Marmara Denizinin serin sularına bıraktı.

Tekirdağ'da düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışlarına; Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Malta, Yunanistan, Tayland, Ukrayna ve Türkiye'den 313 sporcunun katılıyor. 5 gün sürecek yelken yarışları sonucunda dereceye giren ülkenin sporcularına çeşitli ödüller verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Spor

Marmara Denizi Tekirdağ Marmara Spor Güncel Haberler

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