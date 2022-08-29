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Balıkesir haberi | Balıkesirspor hakeme tepkili

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Balıkesir haberi | Balıkesirspor hakeme tepkili

Edinilen Balıkesir gelişmesine göre TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki sezonun ilk maçında İskenderunspor'a 90+12'nci dakikadaki tek penaltı golüyle 1-0 mağlup olan Balıkesirspor hakeme öfkeli.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki sezonun ilk maçında İskenderun spor'a 90+12'nci dakikadaki tek penaltı golüyle 1-0 mağlup olan Balıkesir spor hakeme öfkeli. Transfer yasağıyla sezona başlayan kırmızı-beyazlılarda Başkan Nedim Ömer, 9 dakika uzatma verilen karşılaşmada 90+12'nci dakikadaki penaltı düdüğüyle yenildiklerini söyledi. Yazılı açıklama yayınlayan Ömer, "Her şeyden önce futbolcu kardeşlerimizi ve teknik heyetimizi canla başla verdikleri mücadeleden dolayı kutluyor, hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Maalesef ilk maçta hiç ama hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın sonuna ilave edilen 9 dakikalık uzatma ve 90+12'nci dakikada aleyhimize verilen penaltı kararı ne yazık maçın kaderinin değiştiği an olmuştur" dedi.

Başkan Nedim Ömer, açıklamasında, "Bu kararı spor kamuoyunun takdirine ve vicdanına bırakıyorum. Süper Lig ve 1'inci Lig'de yer alan VAR'ın TFF 2'nci Lig'de de mutlak suretle uygulanmasının şart olduğu daha ilk haftadan belli olmuştur. Görüntülerde İskendurenspor'un 10 numaralı oyuncusu İrfan Başaran ile hava topuna çıkan 77 numaralı formalı oyuncumuz Doğa İşeri'nin rakip oyuncuya temas etmediği çok net bellidir. Görüntülerde her şey ortada olmasından dolayı Futbol Federasyonu yetkililerini göreve davet ediyorum. Şanlı Balıkesirspor'umuzun haklarını her daim sonuna kadar savunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.


- Balıkesir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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