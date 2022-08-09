Haber : Balıkesir haber: Spor Okulları Balıkesir'de de tüm spor tesislerinde devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir haber: Spor Okulları Balıkesir'de de tüm spor tesislerinde devam ediyor

 - Güncelleme:
Balıkesir haber: Spor Okulları Balıkesir'de de tüm spor tesislerinde devam ediyor

Balıkesir haber... Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Balıkesir'de de tüm spor tesislerinde sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Balıkesir'de de tüm spor tesislerinde sürüyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz döneminde birçok farklı branşta ücretsiz spor eğitimi veriliyor. Balıkesir'in dört bir yanındaki on binlerce öğrenci yine sporun güzellikleriyle buluşuyor. Özellikle çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayan, yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarında 24 farklı branşta eğitimler sürüyor. 5-18 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, çeşitli branşlarda ücretsiz spor yapma imkanı buluyor.

Çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmeleri gerektiğini belirten Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "2021-2022 eğitim öğretim döneminin bitmesiyle ile çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, zamanlarını doğru değerlendirmelerini sağlamak amacıyla spor okullarında çocuklarımızı buluşturduk. Amacımız, sporun tabana yayılması, sporun bir yaşam biçimi olması, aynı zamanda yetenekli çocuklarımız ve gençlerimizi Türk sporuna kazandırarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak. Velilerimiz çocuklarını yaz boyunca spor okullarımıza kayıt yaptırabilirler." diye konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesir gençlik Çocuk Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title