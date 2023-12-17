Balıkesir Gençlik Merkezleri Gençlere Çeşitli Projelerle Destek Oluyor

Balıkesir Gençlik spor İl Müdürlüğü gençlerin geleceğine ışık tutmak, sosyal iletişimlerini desteklemek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına birçok çeşitli proje ve çalışma Gençlik Hizmetleri yürütülmeye devam ediyor.

Balıkesir Gençlik spor İl Müdürlüğü gençlerin geleceğine ışık tutmak, sosyal iletişimlerini desteklemek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına birçok çeşitli proje ve çalışma Gençlik Hizmetleri yürütülmeye devam ediyor.

Gençler ve öğrenciler; Gençlik Merkezleri Akademisi, Gençlik Merkezleri Kulüpleri, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Proje ve Faaliyetleri çatısı altında yapılan birçok çalışmaya aktif olarak katılım gösteriyor.

Gençlik Merkezlerinde bulunan atölyelerde robotik kodlama, gitar, keman, piyano kursları, tiyatro çalışmaları, POMEM - BESYO hazırlık çalışmaları, işaret dili, iletişim, diksiyon, temel dini bilgiler, basketbol, voleybol ve geleneksel okçuluk gibi çeşitli eğitimler ile faaliyet göstermeye devam ediyor.

Başlıca Gençlik Merkezleri faaliyetleri arasında ise son yılların gözde etkinliği olan teknoloji devlerinin buluştuğu Teknofest, E-spor, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa proje kapsamında bulunan, öğrencileri çevreye duyarlı bireyler haline getirmeyi hedefleyen Gençkod, Sosyal Medyadan Meydana, Gençler Sabah Namazında Buluşuyor ve 10 adımda doğayı tanımaya ve korumaya yönelik Yeşil Beceriler Projesi gibi projeler bulunmaktadır.

Gençler arasında farkındalık oluşturarak sağlıklı bir iletişim ortamı kurmak, gençlerin gönüllü olarak sorumluluk duygularını geliştirmek, üniversite öğrencilerine aidiyet duygusu kazandırmak gibi amaçlar taşıyan Merkezim Her Yerde Projesi ile gönüllü gençler, dezavantajlı grupların Gençlik Merkezleri faaliyetlerine ulaşma imkanı sağlayarak çeşitli etkinlik ve çalışmalar yapmaktadırlar. Zamanlarını verimli bir şekilde kullanmak adına gönüllü gençler ile yapılan projeye her geçen gün katılım artarak devam etmekte.

Milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliğini kullanan genç bireyler yetiştirmek amacıyla 2021 yılında başlatılan Dene Yap Atölyeleri Gençlik Merkezlerinde çalışmalarına devam ediyor. Geleceğin mucidi öğrencileri 3 yıl boyunca ücretsiz olarak tasarım ve üretim, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, ileri robotik, robotik ve kodlama, mobil uygulama gibi 11 farklı başlıkta eğitim verilen öğrencilere aynı zamanda eleştirel düşünme, takım çalışması gibi becerilerin de kazandırılması hedefleniyor.

Yıl boyunca uygulanabilen ve gençlerin yoğun talep gösterdiği Gençlik Kamplarında ise medeniyet, tarih, kültür, ulusal ve çadır kampları olmak üzere çeşitli kamp etkinliği düzenlenmekte ve gençlerin gezip görme, tanıma fırsatı bulamadıkları il ve bölgeleri ziyaret etme imkanı bulabilmektedirler.

Gençlik Merkezlerinde uygulanan Kitap Okuma Halkaları Projesi ile gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına destek verilmesi amaçlanan proje dahilinde özellikle ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri başta olmak üzere tüm öğrencilere yönelik yapılmaktadır. En az 5 en fazla 10 gençten oluşan kitap okuma halkaları, belirlenen kitabın kritiğini yaparak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra analitik düşünen, kendini ifade edebilen, olayları ve olguları yorumlayabilen, milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirilmesine katkı sağlanması da başlıca amaçlar arasında yer alıyor. - BALIKESİR