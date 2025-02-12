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Balıkesir Demirspor'un U12 Takımı'ndan Galatasaray'a Transfer

Balıkesir Demirspor'un U12 Takımı'ndan Galatasaray'a Transfer
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Balıkesir Demirspor'un U12 Takımı futbolcusu Berat Onur Bozan, Galatasaray altyapısına transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, transferin gerçekleştiği ve Berat Onur Bozan'a başarılar dilendiği belirtildi.

Balıkesir Demir spor'un U12 Takımı futbolcusu Berat Onur Bozan, Galatasaray altyapısına transfer oldu.

Balıkesir'in en eski ve köklü kulüplerinden Demir spor bir oyuncusunu Galatasaray'a göndermenin mutluluğunu yaşıyor. Balıkesir Demir spor U12 Takımı futbolcusu Berat Onur Bozan'ın transferi konusunda Galatasaray ile her konuda anlaşma sağladı. Balıkesir ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Balıkesir Demir spor olarak gururluyuz. U12 Takımımızın sporcusu Berat Onur Bozan'ın transferi konusunda Galatasaray spor kulübü ile her konuda anlaşmış bulunmaktayız. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan sporcumuza Galatasaray forması altında başarılar dileriz" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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