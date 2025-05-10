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Balıkesir'de Yüzme Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Müsabakaları Başladı

Balıkesir'de Yüzme Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Müsabakaları Başladı
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Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Yüzme Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Müsabakaları, 13 ilden 43 kulüpten 561 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışmalar, genç yeteneklere teknik becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Balıkesir, bölgesel, ulusal ve uluslararası birçok önemli spor etkinliğine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 9 10-11-12 yaş grubu sporcularının katılacağı Yüzme Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Müsabakaları, Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

Genç yeteneklerin bir araya geldiği heyecan dolu yarışmalara, 13 il 43 kulüpten toplamda 561 sporcu katılıyor. Organizasyon boyunca sporcular 1981 yarışmada ter dökerek, yeteneklerini sergileme ve kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Bu yarışmalar, sporcuların teknik becerilerini sınamaları ve gelişimlerini pekiştirmeleri açısından büyük imkan tanıyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Balıkesir, spor alanında hızla büyüyen ve gelişen bir şehir. Düzenlediğimiz bu tür organizasyonlar, şehrimizin spor altyapısının ne denli güçlü olduğunu gösteriyor. Olimpik yüzme havuzumuz, hem ulusal hem de uluslararası pek çok etkinliği ağırlıyor. Bu tür yarışmalar, Balıkesir'in spor alanındaki prestijini daha da artırıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" İfadelerinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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