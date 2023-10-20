Balıkesir'de Yüksek Sesle Müzik Çalan Araçlara Denetim

Balıkesir'de trafik polisleri il merkezinde yüksek sesle müzik çalan otolara, otomobil ve motosikletlere 16 personelin katılımı ile denetim yaptı. Denetimlerde eksiklikleri çıkan 129 araca toplam 156 bin 320 lira idari para cezası kesildi.

Balıkesir'de trafik polisleri il merkezinde yüksek sesle müzik çalan otolara, otomobil ve motosikletlere 16 personelin katılımı ile denetim yaptı. Yüksek sesle müzik çalan ve denetimlerde eksiklikleri çıkan 129 araca toplam 156 bin 320 lira idari para cezası kesildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince, İl Merkezi, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddeleri üzerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek seste müzik dinleyen sürücüler üzerinde yapılan denetimde; 33 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun 72. maddesi dahilinde (Müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak) 14 bin 388 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 11 ekip 16 personelin katılımıyla gün boyu farklı noktalarda yapılan trafik uygulamalarında; 414 araç sorgulanmış, 74 araca 107 bin 776 TL tutarında cezai işlem uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi. Balıkesir şehir merkezi genelinde gün içinde yapılan K5 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrollerinde, 102 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilmiş olup, 22 araca 34 bin 156 TL tutarında cezai işlem uygulanmış olup, 5 motosiklet trafikten men edilmiştir. - BALIKESİR