Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Yeni Spor Tesisleri Açıldı

Balıkesir'de Yeni Spor Tesisleri Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gönen ilçesinde inşa edilen modern spor tesisleri görkemli bir törenle açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen projede, futbol ve atletizm pistleri amatör ve profesyonel sporculara hizmet verecek. Açılışta, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yapıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde inşa edilen yeni spor tesisleri, düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen projede, futbol ve atletizm pistlerinden oluşan modern tesisler, hem amatör hem de profesyonel sporculara hizmet verecek.

Açılış törenine, Gençlik Spor Şube Müdürü Hüseyin Demirtaş, Karşıyakaspor ve Sarıköyspor kulüp yöneticileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan yetkililer, sporun gençler üzerindeki olumlu etkisine vurgu yaparak, yeni tesislerin ilçedeki spor faaliyetlerinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirttiler. Özellikle gençlerin spora daha fazla yönlendirilmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla bu tür projelerin devam edeceği ifade edildi.

Yeni tesislerin halka açık olacağı ve farklı spor organizasyonlarıyla daha fazla kişiyi sporla buluşturmayı hedeflediği de konuşmalarda yer aldı. Açılış töreninin ardından Karşıyakaspor ile Sarıköyspor arasında bir dostluk maçı oynandı ve sporcular, yeni sahada ilk kez mücadele etmenin heyecanını yaşadılar.

Bu yatırımla birlikte, Gönen'de sporun yaygınlaşması ve gençlerin daha modern tesislerde spor yapabilmesi için önemli bir adım atılmış oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Yerel Haberler Atletizm Gençlik Futbol Gönen Yaşam Spor

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş neden öldü, kim öldürdü? Rojin Kabaiş intihar mı etti, otopsi raporu çıktı mı? ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU? Van'da kaybolan Rojin nerede, nasıl bulundu? Rojin Kabaiş'e ne oldu? SON DAKİKA: Rojin Kabaiş öldü mü? Rojin Kabaiş ne zaman öldürüldü? Exxen'de hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 15 Ekim Exxen UEFA maçları! Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.