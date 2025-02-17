Balıkesir'de Vücut Geliştirme Etkinliği Büyülüyor

Balıkesir Vücut Geliştirme İl Temsilcisi ve 2015 Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Ethem Deniz, düzenlediği organizasyonla, vücut geliştirme sporcularını Balıkesirli sporseverlerle buluşturdu.

Etkinlikte Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonu Serdar Aktolga, IFBB Pro sporcusu Furkan Er ve yine IFBB Pro sporcusu Murat Can Yanaröz, sporseverlerle bir araya geldi. Vücut geliştirme tutkunları, bu önemli isimlerle bir arada olmanın keyfini çıkararak, spor hakkında değerli bilgiler edindi. Etkinlik, genç sporcularla yapılan söyleşilerle zenginleşti ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Bunun yanı sıra, Vücut Geliştirme Federasyonu As Başkanı İhsan Görmez ve Balıkesirli Milli Boksör Ali Eren Demirezen de etkinliğe katılarak sporculara destek verdi.

Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği bu etkinlik, Balıkesir'de vücut geliştirme kültürünün daha da güçlenmesine katkı sağladı. Ethem Deniz ve katılımcı sporcular, genç sporculara ilham vererek, onlara bu alanda daha başarılı olabilmeleri için tavsiyelerde bulundular. - BALIKESİR