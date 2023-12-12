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Balıkesir'de Sporculara Malzeme Desteği Verildi

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Balıkesir'de atletizm, güreş, judo ve yüzme branşlarında mücadele eden 85 sporcuya malzeme desteği verildi. Törende şort, eşofman, tişört, yağmurluk, çanta ve ayakkabı hediye edildi. Balıkesir Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı da sporculara desteklerini belirtti.

Balıkesir'de atletizm, güreş, judo ve yüzme sporcularına malzeme desteği verildi.

Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende, atletizm, güreş, judo ve yüzme branşlarında mücadele eden 85 sporcuya şort, eşofman, tişört, yağmurluk, çanta ve ayakkabı hediye edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Balıkesir'in kültürü, tarihi, turizminin yanı sıra sporu ve sporcusuyla da ön planda olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, Balıkesir'in Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcular yetiştirdiğini belirterek, sporcuların kaliteli eğitim görmeleri adına kentte güzel tesisler inşa edildiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da gençlere yapılacak olan yetenek taramasının ardından sporcu eğitim merkezlerinin antrenörler eşliğinde sporcu yetiştirdiğini anlattı.

Yılmaz, kentte gençlerin spor yapması için imkanların arttığını dile getirerek, büyükşehir belediyesi olarak gençlere daima destek olacaklarını sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise yeni şampiyonların yetişmesi için gençlere desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kentte çok sayıda tesis yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Özalp, yeteneklerin çıkartılıp tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın da katıldığı törende sporculara malzemeleri takdim edildi.

Programın ardından kurumlar arası işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA / Spor

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