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Balıkesir'de Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Düzenlendi

Balıkesir'de Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Düzenlendi
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Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. 3 gün süren yarışmalarda sporcular farklı kategorilerde mücadele etti.

Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu, Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

3 gün süren şampiyona boyunca sporcular, farklı kategori ve mesafelerde yarışarak büyük bir performans sergiledi. Yüksek rekabetin hakim olduğu yarışmalar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Organizasyon sonunda derece elde eden sporculara madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Balıkesir olarak sporun tüm branşlarında güçlü bir altyapıya ve donanımlı tesislere sahibiz. Şehrimizde bulunan modern spor kompleksleri, farklı yaş gruplarından sporcuların yıl boyunca antrenman ve müsabaka yapabilmelerine imkan tanımakta ve profesyonel düzeyde spor faaliyetlerinin kesintisiz şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Yurdun dört bir yanından gelen genç sporcuları kentimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı göstermiş oldukları azim ve gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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