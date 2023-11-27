Balıkesir'de Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi

Balıkesir'de trafik ekipleri, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 524 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. 178 sürücüye 337 bin 878 TL idari para cezası uygulandı ve 9 araç trafikten men edildi.

Balıkesir'de trafik ekipleri, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 524 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerince ilimiz genelinde Motosiklet ve Motorlu Bisiklet sürücülerine yönelik yapılan trafik denetimlerinde; 524 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet kontrol edilirken, 178 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet ve sürücüsüne 337 bin 878 TL tutarında idari para cezası tatbik edildi ve 9 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet, trafikten men edilirken, 1 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Vatandaşların trafikte güvenli yolculuk etmeleri, trafik güvenliğinin ve seyrinin devamlılığının temini maksadıyla, kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR