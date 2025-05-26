Balıkesir'de karate rüzgârı esti, il seçmeleri nefes kesti

Balıkesir il seçmeleri kapsamında düzenlenen karate turnuvası, Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda büyük heyecana sahne oldu. Geniş katılımla gerçekleşen organizasyonda sporcular, tatamide sergiledikleri üstün performansla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Gün boyunca devam eden müsabakalarda genç sporcular hem yeteneklerini ortaya koydu hem de madalya için kıyasıya mücadele etti. Özellikle altyapıdan gelen isimlerin gösterdiği azim ve disiplin, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde madalya kazanan sporcuların mutluluğu görülmeye değerdi. Törene katılan Balıkesir Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Gölen ile Karesi Spor İlçe Müdürü Caner Çorlak, dereceye giren sporcuları tebrik ederek onların sevincine ortak oldu.

Karate Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Levent Karaçay, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir'in karate branşında büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Altyapıdan gelen sporcuların performansından memnun olduklarını belirten Karaçay, antrenörlerin özverili çalışmaları sayesinde Balıkesir'in ulusal ve uluslararası başarılar elde etme yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Turnuvanın başarıyla gerçekleşmesinde emeği geçen tüm hakem, antrenör ve görevli personele teşekkür eden Karaçay, bu tür organizasyonların sporculara hem tecrübe kazandırdığını hem de motivasyonlarını artırdığını dile getirdi. - BALIKESİR