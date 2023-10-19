Balıkesir'de Kadın Briç Takımı Dünya İkincisi Oldu

Balıkesir'de, kadın milli briç takımı oyuncusu Dr. Özlem Kandolu ile öğretmen Ayşe Tuna Elmas, briçte dünya ikincisi oldu. Kandolu ve Elmas, Balıkesir'de düzenlenen amatör sporcular ödül töreninde de ödüllendirildi.

SEFER TALAY

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen dünya şampiyonasında ikinci olan Kadın Milli Briç Takımı'nın oyuncuları Özlem Kandolu ve Ayşe Tuna Elmas'a, Balıkesir'de düzenlenen törenle ödülleri verildi. Türkiye Briç Federasyonu Balıkesir İl Temsilicisi Uğur Tarhal, "Sporcularımız dünya ikincisi oldular. Kendilerini kutluyorum. Burada ödüllerini aldılar. Balıkesir olarak daha büyük etkinlikler yapmak istiyoruz" dedi.

Dünya ikincisi olan Kadın Milli Briç Takımı'nın oyuncuları Özlem Kandolu ve öğretmen Ayşe Tuna Elmas, Balıkesir'de düzenlenen Amatör Sporcular Ödül Töreni'nde ödüle değer görüldü. Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı.

"BU DERECELERİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Briçte en iyi olmaya gayret gösterdiğini anlatan öğretmen Ayşe Tuna Elmas, "Briçte hep en iyisini yapmaya çalıştım. Şimdi ise dünya ikincisi olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu başarıda oyun arkadaşım Özlem Kandolu'nun büyük emeği vardır. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. Üniversite yıllarında briçe başladığını anlatan Dr. Özlem Kandolu ise "Çapa Tıp Fakültesi'nde briçe başladım. İlk başladığım yıl da milli takıma seçildim. Yaklaşık 30 yıldır briç oynuyorum. Avrupa üçüncülüğü ve dördüncülüğüm var. Şimdi de iki adet dünya ikinciliğim oldu. Bu dereceleri şehrime kazandırdığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Başarılı sporcuları kutlayan Türkiye Briç Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal ise "Sporcularımız dünya ikincisi oldular. Kendilerini kutluyorum. Burada ödüllerini aldılar. Balıkesir olarak daha büyük etkinlikler yapmak istiyoruz. Bugüne kadar ki etkinlikler ses getirdi. Kulüplerimiz ve oyuncularımız başarılar elde etti. Biz gençleri ve kadınları briçte beraber olmaya çağırıyoruz. Yapacağımız eğitimlerle de çok daha başarılı turnuvalar yapacağımıza inanıyorum" dedi.