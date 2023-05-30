Balıkesir'de İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Projesi Devam Ediyor

Balıkesir'de "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" protokolü çerçevesinde 4. sınıflara yönelik uygulamaya geçirilen proje antrenörler eşliğinde devam ediyor. Proje ile ilkokulda okuyan her bir öğrencinin, mezun olana kadar bir spor branşını tanıması öğrenmesi ve bu yeteneklerini geliştirmesi hedefleniyor.

Balıkesir'de "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" protokolü çerçevesinde 4. sınıflara yönelik uygulamaya geçirilen proje antrenörler eşliğinde devam ediyor. Proje ile ilkokulda okuyan her bir öğrencinin, mezun olana kadar bir spor branşını tanıması öğrenmesi ve bu yeteneklerini geliştirmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü' ile öğrencilerin spor yeteneklerinin belirlenmesiyle ilgili iş birlikleri gerçekleştiriliyor. Proje dahilinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerine düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılarak, fiziksel ve zihinsel kapasitelerinin geliştirilmesi, spor kültürünün oluşturulması ve spor aracılığıyla öğrencilerin sosyal hayata katılımlarının artırılması hedefleri ile, Balıkesir merkez ve tüm ilçelerde 4 bin 316 çocuk eğitimlerini sürdürüyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında atletizm, badminton, basketbol, boks, bocce, cimnastik, dart, eskrim, futbol, futsal, floor curling, güreş, halk oyunları, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, yüzme ve wushu olmak üzere toplam 26 spor dalında eğitimler yapılıyor.

Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Çocuklarımıza fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılarak, fiziksel ve zihinsel kapasitelerinin geliştirilmesi, spor kültürünün oluşturulması ve spor aracılığıyla öğrencilerin sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla ilkokullarda hayata geçilen proje çerçevesinde antrenörlerimiz eşliğinde eğitimlerimiz devam ediyor. İlkokulda okuyan her bir öğrencimizin, mezun olana kadar bir spor branşını tanıması öğrenmesi ve bu yeteneklerini geliştirmesi en büyük hedeflerimizden biri. Ortaokulda, lisede yeteneğini tamamıyla ortaya çıkararak başarılı ve sağlıklı bir genç nesil oluşturmak istiyoruz. Çocuklar sporla erken tanışıyor, gelişim ilkokulda başlıyor. İnşallah bu proje ile ülkemize spor alanında yeni yıldızlar kazandırarak sağlıklı gençlik hedefimize ulaşacağız. Desteklerini esirgemeyen tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR