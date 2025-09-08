Balıkesir'de GSB Gençlik Kulübü Yaz Kulübü Kapanış Şenliği Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen GSB Gençlik Kulübü Yaz Kulübü, Balıkesir'de 50. Yıl Spor Parkı'nda gerçekleştirilen kapanış şenliğiyle sona erdi.

Gençler, sergi alanında yaz boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri katılımcılara tanıtarak bilgilerini paylaştı. Şenlik süresince düzenlenen atölye çalışmaları, spor müsabakaları ve serbest etkinliklerde yeteneklerini sergileyen öğrenciler, keyifli anlar yaşadı. Performanslarını sahneye taşıyan gençler ise mini konserleriyle izleyicilere müzik dolu unutulmaz anlar yaşattı. Kapanışın ardından, yaz etkinliklerine katılan gençlere belgeleri takdim edilerek program tamamlandı.

Yaz dönemi boyunca öğrenciler, görsel sanatlar, spor etkinlikleri, yabancı dil dersleri, el sanatları ve teknoloji etkileşimi gibi farklı alanlarda eğitimler alarak ilgi alanlarını keşfetti ve kendilerini geliştirdi. Robotik kodlama ve akıl-zeka oyunları gibi uygulamalarla analitik düşünme ve problem çözme becerilerini artıran gençler, aynı zamanda milli ve manevi değerler eğitimiyle toplumsal ve kültürel bağlarını güçlendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Bu yaz, gençlerimize eğlenceli ve öğretici bir yaz tatili sunmak amacıyla 11 Gençlik Merkezimizde GSB Gençlik Yaz Kulübü'nde bir araya geldik. Yaklaşık üç ay süren bu çalışmalar sayesinde, hep birlikte sağlıklı, mutlu ve hareket dolu bir yaz geçirdik. Her bir gencimiz, yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini güçlendirdi, takım çalışmasını öğrendi, hayal gücünü geliştirdi ve spora, sanata ve kültüre olan ilgilerini pekiştirdi. Bu süreçte edindikleri deneyimler, hayat boyu onlara rehberlik edecek. Bugün, bu başarıları hep birlikte kutluyoruz" ifadelerinde bulundu. - BALIKESİR