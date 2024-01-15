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Balıkesir'de Gençlik ve Spor İçe Müdürlüğü sporcuları madalyalarla döndü

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor İçe Müdürlüğü bünyesinde çalışan güreşçiler, yapılan okul sporları güreş turnuvasından madalyalarla döndü. Sporcular, Milli Sporcu Kubilay Berk Yeni antrenörlüğü eşliğinde büyük başarı elde etti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor İçe Müdürlüğü bünyesinde çalışan güreşçiler Balıkesir'de yapılan 20 ilçenin katıldığı okul sporları güreş turnuvasından madalyalarla döndüler. Bir süredir Milli Sporcu Kubilay Berk Yeni antrenörlüğü eşliğinde çalışan sporcular büyük başarı elde ettiler.

Turnuvaya 14 sporcu ile katılan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları, 4 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile müsabakaları tamamladı. Gençlik ve Spor İçe Müdürü Aslan Alparslan, sporcu öğrencilerini tebrik ederek, kendileriyle gurur duyduğunu belirtti. Müdür Aslan Alparslan, " Birçok uyarıcı dış etmenlerin olduğu günümüzde, gençlerimizin spor gibi faydalı faaliyetlerde bulunması bizi mutlu ediyor. Burhaniyelileri spor yapmak üzere Atatürk Spor Tesislerine davet ediyorum. Sporun sadece kazanma, kaybetme duygusu için yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hareket, insan vücudu için yeme, içme gibi ihtiyaçtır. Sağlıklı yaşam için sporu, Burhaniyelilerin günlük zaman diliminin bir bölümüne oturtmanın hedefleri arasında olmasını bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burhaniye Balıkesir Gençlik Spor Turnuva Spor Güncel Haberler

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