Balıkesir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Tamamlandı

Balıkesir Okul Sporları İl Tertip Komitesi koordinesinde düzenlenen '2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' ödül töreni tamamlandı.

Balıkesir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yapılan çocuk oyunları şenliği düzenlendi. Şenliğe Balıkesir'in 20 ilçesinden toplam 394 okuldan 48 bin 500 öğrenci katıldı. 'Sınıflar fiziksel etkinlik parkuru', 'yağ satarım bal satarım', 'mendil kapmaca' ve 'kaleli yakan top' gibi geleneksel oyunlarla renklenen etkinlikler; okul, ilçe ve il düzeyinde düzenlenen turnuvalar aracılığıyla hem eğlenceli hem de rekabetçi bir atmosfer sundu.

Tüm katılımcılara madalya ve başarı belgelerinin takdim edildiği törende, renkli anlar da yaşandı. - BALIKESİR