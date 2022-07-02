Balıkesir'de Dünya Atlı Okçuluk grup elemeleri yapıldı

Balıkesir'de Dünya Atlı Okçuluk 3. Grup elemeleri gerçekleştirildi.

Bandırma ilçesi Memlük Atlı Spor Kulübü'nün tesislerinde gerçekleşen yarışmalara Türkiye, Kazakistan, İran, Rusya, Bulgaristan ve Moldova'dan 18 sporcu katıldı.

Üç gün süren Macar, Kore ve Türk stili yarışmalarda, bu üç stilin puan toplamına göre ülke sıralaması belirlendi.

Buna göre ilk sırayı Türkiye alırken, ikinciliği Kazakistan, üçüncülüğü İran elde etti.

Ferdi genel klasmanda ilk iki sırayı Türkiye'den Alperen Alkan ve Davut Çakır elde ederken, Kazakistan'dan Aytbek Sarbai üçüncü oldu.

Gençler genel klasmanda birinciliği İran'dan Garsha Ghoorchian alırken, ikinciliği Türkiye'den Yiğit Kerem Kekeç, üçüncülüğü ise Bulgaristan'dan Mitko Trukanov aldı.

Bu sonuçlara göre Türkiye, Kazakistan ve İran, 2023 yılında Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Diğer gruplarla birlikte, dünya şampiyonasına 14 ülkenin sporcuları katılacak.

Yarışmada derece alanların madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından sporculara takdim edildi. Yarışmaları Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ile ilçe protokolü ve sporcu yakınları takip etti.