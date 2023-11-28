Balıkesir'de Alkol/Uyuşturucu Etkisiyle Araç Kullananlara Cezalar

Balıkesir'de trafik polisleri il genelinde alkol/uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücülere ve 'yaya güvenliği/önceliği'ne yönelik denetim yaptı. Trafik ekipleri kurallara uymayan 190 araç sürücüsüne 403 bin TL idari para cezası uyguladı.

Balıkesir'de trafik polisleri il genelinde alkol/uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücülere ve 'yaya güvenliği/önceliği'ne yönelik denetim yaptı. Trafik ekipleri kurallara uymayan 190 araç sürücüsüne 403 bin TL idari para cezası uyguladı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerince il genelinde alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücülere ve yaya güvenliği ve önceliğine yönelik olarak yapılan trafik denetimlerinde; toplam bin 101 araç kontrol edilirken, 190 araç sürücüsüne 403 bin 994 TL tutarında idari para cezası tatbik edildi. Trafik ekipleri ayrıca 17 aracı trafikten men ederken, 21 araç sürücüsünün ehliyetine geçici süre ile el konuldu. - BALIKESİR