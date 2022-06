Balçova Belediyesi Spor Okulları kursiyerlerinden muhteşem final - Haberler

Balçova Belediyesi Spor Okulları bahar dönemi eğitimleri, kursiyerlerin sundukları gösteriler ile son buldu. Çocuk, genç, yaşlı birçok Balçovalının hazırladığı gösteriler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Balçova Belediyesinin "7'den 70'e herkese ücretsiz spor" sloganı her yıl binlerce kişiye verdiği spor hizmetine olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu yıl aerobik ve cimnastik ve anne çocuk cimnastiği kurslarına katılan her yaştan Balçovalı, muhteşem bir yılsonu gösterisi hazırladı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın meclis üyeleri ile birlikte izlediği gösterilerde spor kursiyerlerinin performansları beğeni topladı. Gösterinin ardından sporcuları tek tek tebrik eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "11 ayrı branşta verdiğimiz ücretsiz kurslarda becerilerini ilerleterek İzmir ve Türkiye çapında başarı elde eden sporcularımız var. Balçova'da 7'den 70'e herkesin spor yapması için olanaklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi. Başkan Çalkaya, CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm ve belediye meclis üyeleri, konuşmaların ardından sporculara katılım belgelerini verdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor