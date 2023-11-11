BAL maçında kavga çıktı
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İncirliova Belediyespor ile Yatağanspor arasında oynanan BAL maçında gol sevinci kavgaya dönüştü.
Burhan CEYHAN / AYDIN,
BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup maçında İncirliova Belediyespor, evinde Yatağanspor'la karşılaştı. Maçın 90+5'inci dakikasında Yatağanspor attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılırken, son düdüğün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi. Olayların büyümesini polis önledi.
Yatağanspor'un kontra ataktan bulduğu golü Muhammet kaydetti. Gergin geçen maçta golü atan Muhammet gol sevincini rakip takım kulübesi önünde yaşayınca İncirliova Belediyespor ile Yatağanspor oyuncuları arasında kavga çıktı. İki takım oyuncuları tekme tokat birbirine girerken, araya giren polis ekipleri olayların büyümesini engelledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor