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BAL maçında gerginlik

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BAL maçında gerginlik

Ankara'nın Sincan ilçesinde oynanan Çubukspor, Sincan Belediyespor Bölgesel Amötür Lig (BAL) müsabakasında gergin anlar yaşandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde oynanan Çubukspor, Sincan Belediyespor Bölgesel Amötür Lig (BAL) müsabakasında gergin anlar yaşandı.

Çubukspor ile Sincan Belediyespor arasında oynanan müsabaka sırasında tartışma yaşandı. Bu sırada saha kenarında yedek oyuncular arasında da gerginlik oldu. Sincan Belediyespor oyuncusu rakip takımının oyuncusuna kafa attı. Aldığı darbe sonucu futbolcu yere yığılırken, saha karıştı ve olaylar çıktı. Gerginlik tribüne de sıçrarken, olaylar büyümeden önlendi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sincan Belediyespor, Çubukspor, Ankara, Sincan, Spor, Haberler

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