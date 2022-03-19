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Rakip oyunca kafa attı, saha karıştı

İhlas Haber Ajansı - Gökşen Efe - Spor
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- BAL maçında gerginlik Rakip oyunca kafa attı, saha karıştı Ankara'nın Sincan ilçesinde oynanan Çubukspor, Sincan Belediyespor Bölgesel Amötür Lig müsabakasında gergin anlar yaşandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - - BAL maçında gerginlik

Rakip oyunca kafa attı, saha karıştı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde oynanan Çubukspor, Sincan Belediyespor Bölgesel Amötür Lig müsabakasında gergin anlar yaşandı.

Çubukspor ile Sincan Belediyespor arasında oynanan müsabaka sırasında tartışma yaşandı. Bu sırada saha kenarında yedek oyuncular arasında da gerginlik oldu. Sincan Belediyespor oyuncusu rakip takımının oyuncusuna kafa attı. Aldığı darbe sonucu futbolcu yere yığılırken, saha karıştı ve olaylar çıktı. Gerginlik tribüne de sıçrarken, olaylar büyümeden önlendi.

Rakip oyunca kafa attı, saha karıştı

Rakip oyunca kafa attı, saha karıştı

Rakip oyunca kafa attı, saha karıştı

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Spor

Spor, Haberler

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