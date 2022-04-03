BAL: Elazığ Yolspor: 0 Çınar Belediyespor: 2 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAL: Elazığ Yolspor: 0 Çınar Belediyespor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
BAL: Elazığ Yolspor: 0 Çınar Belediyespor: 2

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 17. haftasında Elazığ Yolspor, evinde karşılaştığı Çınar Belediyespor'a 2-0 yenildi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 17. haftasında Elazığ Yolspor, evinde karşılaştığı Çınar Belediyespor'a 2-0 yenildi.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 17. haftasında Elazığ Yolspor, Çınar Belediyespor'u konuk etti. Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maç orta alan mücadelesi şeklinde başladı. İlk yarım saatlik dilimin ardından oyuna ağırlığını koyan Diyarbakır ekibi 39. Dakikada Ahmet Epekinci'nin golüyle öne geçti. 45+3. Dakikada Suat Turan'la bir gol daha bulan Çınar Belediyespor, devreye 2-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarıda Elazığ ekibi gol için çabalasa da çabalar sonuç vermedi ve mücadele konuk takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Elazığ Yolspor, normal sezonun son haftasında Dersimspor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, gençlik, Elazığ, Çınar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title