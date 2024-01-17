BAL'da İlk Yarıda En Az Kırmızı Kartı Gören Takımlar Belli Oldu

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) sona eren ilk yarıda oynanan bin 116 maç sonunda toplam 344 kırmızı çıktı. Bu sezon 11. Grup'ta yer alan iki Kayseri takımı Hacılar Erciyesspor ile Develigücü ligin ilk yarısını kırmızı kart görmeden tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'de ilk yarı istatistiklerini açıkladı. Buna göre ligin ilk yarısında oynanan bin 116 maç sonunda 344 kart çıktı. 79 ilden 169 takımın mücadele ettiği ligde 1. Grup'ta yer alanKayseri takımları Hacılar Erciyesspor ile Develigücü takımları hiç kırmızı kart görmeyerek dikkat çekti. Bu sezon ligde en çok kırmızı kart gören takımlar 9 kırmızı kart ile; Eskişehir Demirspor ve Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor takımları olurken bu takımları 8 kırmızı kart ile Kilisspor taki etti. Ligin ilk yarısında toplamda 23 takım hiç kırmızı kart görmedi.

169 takım arasında en az sarı kart gören takım Develigücü

Bölgesel Amatör Lig'in ilk yarısında oynanan maçlarda toplam 6 bin 514 sarı kart çıktı. Bu kulvarda en az sarı kart gören iki takımdan birinin Develigücü olması dikkat çekti. İlk yarıda sadece 19 sarı kart gören Develigücü ile 12Bingölspor en az sarı kart gören takımlar oldu. Bunun yanında en çok sarı kart gören takımlar ise 62 sarı kartla İstanbul Anadolu Futbol Yatırımları A.Ş. ile Sarayönü Belediyespor (Konya), 59 sarı kartla Beylerbeyi 1911 F.K. (İstanbul) ile Kartal Sportif Faaliyetleri A.Ş. (İstanbul), 57 sarı kartla Bayrampaşa Spor A.Ş. (İstanbul) ile Niksar Belediyespor takımları oldu. - KAYSERİ