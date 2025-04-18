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BAL'da 28. hafta hakemleri açıklandı

BAL'da 28. hafta hakemleri açıklandı
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta oynanacak 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta oynanacak 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Gaziantepgücü ile Develigücü arasında oynanacak maçta Ozan Genç düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynanacak 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli maçlarından birisi olan Gaziantepgücü - Develigücü maçında Ankara Bölgesi hakemlerinden Ozan Genç düdük çalacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre; BAL 4. Grup'ta oynanacak 28. hafta maçları ve bu maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Suvermez Kapadokya-Zengenspor: Oğuzhan Çalışkan

Şehit Kamil Bel.spor-İnce Gençlikspor: Bekir Doğan

Yahyalıspor-Osmaniye Bahçespor: Berat Osmancıklı

Samandağ G.B.-Araban Bel.spor: Esra Sağlam

Adaletgücü-Reyhanlıspor: Görkem Öztürk

İmamoğlu Bel.spor-Kilis Bel.spor: Halim Kolancı

Gaziantepgücü-Develigücü: Ozan Genç - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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