Üye Girişi
Haberler

BAL 11. Grup 19. Hafta Maçlarının Hakemleri Açıklandı

Güncelleme:

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Develigücü'ne Gaziantep bölgesi hakemi, Hacılar Erciyesspor'a da Şanlıurfa bölgesi hakemi atandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Develigücü'ne Gaziantep bölgesi hakemi, Hacılar Erciyesspor'a da Şanlıurfa bölgesi hakemi atandı.

Bölgesel Amatör Lig'de 19. hafa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Hacılar Erciyesspor ve Develigücü'nün de yer aldığı 11. Grup'ta oynanacak 4 müsabakayı yönetecek hakemlerin isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, Develigücü-Dersimspor maçını Gaziantep Bölgesi hakemlerinden Abdulbaki Özküçük, Elazığ Aksaray Gençlik-Hacılar Erciyesspor maçını da Şanlıurfa bölgesi hakemlerinden Muhammet Furkan Dursunoğlu yönetecek.

Lider Bozokspor'un Bingöl Gençspor ile oynayacağı müsabakada ise Diyarbakır bölgesi hakemlerinden Onur Sekman düdük çalacak. Erzincan Ulalar-Malatyaspor maçına da Rıdvan Kara atandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep Şanlıurfa Hacılar Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mutad İdikurt kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mutad İdikurt kaç yaşında, nereli? Mesut Özarslan kimdir? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli? Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kaç yaşında, nereli? Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli? Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli? asdasd asdasd asdasd Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli? Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli? Levent Koç kimdir? CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kaç yaşında, nereli? Mehmet Doğanay kimdir? CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayları Mehmet Nezir Kabak ve Semra Yaşa Gül Kimdir? Yakup Odabaşı kimdir? CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title