BAL 11. Grup 19. Hafta Maçlarının Hakemleri Açıklandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Develigücü'ne Gaziantep bölgesi hakemi, Hacılar Erciyesspor'a da Şanlıurfa bölgesi hakemi atandı.

Bölgesel Amatör Lig'de 19. hafa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Hacılar Erciyesspor ve Develigücü'nün de yer aldığı 11. Grup'ta oynanacak 4 müsabakayı yönetecek hakemlerin isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, Develigücü-Dersimspor maçını Gaziantep Bölgesi hakemlerinden Abdulbaki Özküçük, Elazığ Aksaray Gençlik-Hacılar Erciyesspor maçını da Şanlıurfa bölgesi hakemlerinden Muhammet Furkan Dursunoğlu yönetecek.

Lider Bozokspor'un Bingöl Gençspor ile oynayacağı müsabakada ise Diyarbakır bölgesi hakemlerinden Onur Sekman düdük çalacak. Erzincan Ulalar-Malatyaspor maçına da Rıdvan Kara atandı. - KAYSERİ