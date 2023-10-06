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Bakırköy'de Dron Destekli Kırmızı Işık İhlali Denetimleri

Bakırköy'de dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Kurt Bulvarı'nda denetim noktası oluşturdu. Havadan dron destekli iki noktada yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler tespit edildi. Kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye, yaya yolunu kullanan 2 motosikletliye ve trafikte cep telefonu kullanan bir sürücüye para cezası uygulandı.