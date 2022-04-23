Bakırköy'de 23 Nisan, spor etkinlikleri ile kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bakırköy'de spor festivali havasında kutlandı.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'ndeki etkinliğe yüzlerce çocuk katılırken, çeşitli yarışmalar yapıldı, maçlar ve eğlenceli oyunlar oynandı.

Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği 23 Nisan spor şöleninde öğrencilerin Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sergiledikleri resim ve seramik çalışmaları da beğeni topladı.

Demirören Haber Ajansı / Spor