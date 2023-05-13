Bakırköy Ata Spor Kulübü, sporcularından dünya rekoru

Milli takımda yer alan Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcuları Kuveyt'te düzenlenen serbest dalış havuz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Milli takımda mücadelede eden Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcuları Kuveyt'te yapılan Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak İstiklal Marşı okuttu. Kulüp Asbaşkanı Tuğba Sezen, "Dünyanın dört bir yanında ülkemize şampiyonluklar kazandıran, milli marşımızı dinleten tüm sporcularımızı antrenörlerimizi ve ekibimizi gönülden kutluyorum. Bu madalyaları Türk milletimize armağan ediyoruz" dedi.

Madalya kazanan sporcular:

Büyükler kategorisi 8x50 mt. speed apnea dünya 3.'sü: Derin Toparlak

Büyükler kategorisi 8x50 mt speed apnea dünya 3.'sü: Yunus Cenkay

Gençler kategorisi 2x50 mt speed apnea dünya şampiyonu: Baran İşcan (dünya rekoru), 4x50 mt speed apnea dünya 2.'si, 8x50 speed apnea dünya 2.'si, DYN bransı dünya 3.'sü, DBF bransı dünya 3.'sü

Gençler kategorisi 2x50 mt speed apnea dünya şampiyonu: Adasu Ramazanoglu (dünya rekoru), 4x50 mt speed apnea dünya şampiyonu, DYN branşı dünya 2. si - İSTANBUL