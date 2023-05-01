Bakırköy Ata Spor Kulübü Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Büyük Başarı Yakaladı

Milli yüzücüler Derin Toparlak ve Yunus Cenkay Yılmaz dünya şampiyonu oldu. Türkiye, organizasyonda genel ülkeler klasmanında 2'nci sırada yer aldı. Bakırköy Ata Spor Kulübü ise 3 kategoride 2'nci oldu. Başantrenör Canberk Babaoğlu, önümüzdeki hafta yapılacak olan CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okutmayı hedeflediklerini belirtti.