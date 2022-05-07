Bakasetas'ın 'penaltı' şanssızlığı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Anastasios Bakasetas, Atakaş Hatayspor karşısında değerlendiremediği penaltı atışı ile, bordo mavili formayla kaçırdığı penaltı sayısı 4'e çıktı.

Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'dan transfer olan Anastasios Bakasetas, şampiyonluk sevinci yaşadığı takımıyla Süper Lig'in ikinci yarısında gol suskunluğuna devam ediyor. Ligin 10'uncu haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında sakatlanan ve sonrasında gözle görülür bir performans düşüklüğü yaşayan golcü oyuncu, 13 haftada gol kaydedememişti.

2020 yılında Yunanistan milli takımının UEFA Uluslar Ligi C grubu karşılaşmasında Kosova karşısında da penaltı atışı kaçıran Bakasetas, 2020 yılında Aytemiz Alanyaspor forması giydiği dönemde Gençlerbirliği'ne karşı da penaltı atışını gole çevirememişti. Penaltı şanssızı oyuncu, kariyerinde en fazla penaltı vuruşunu Trabzonspor forması giyerken kaçırdı.