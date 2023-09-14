Bakanlar 'Sporla Engelsiz Yaşam' Programına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Sporla Engelsiz Yaşam' programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen, engelli bireylerin sporla rehabilitasyonu çerçevesinde düzenlenen "Sporla Engelsiz Yaşam" programına katıldı.

"Sporun insan sağlığına olumlu etkisi bilinen bir gerçek"

Engelsiz "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla özel gereksinimli bireylerin daha iyi bir yaşam sürmelerine yönelik birçok proje yürüttüklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Bu projelerden biri olan 'Sporla Engelsiz Yaşam' programımızı Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz. Sporun insan sağlığına olumlu etkisi bilinen bir gerçek. Sporcularımızı az önce gördük ne kadar güzel enerjileriyle hepimizi heyecanlandırdılar, gülümsettiler ve gururlandırdılar. Özel gereksinimli bireylerimizin toplumsal yaşamın her alanında güven ve huzur içinde yer alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü özel gereksinimli bireylerimizin mutluluğu ailelerinin de mutluluğu demek. Biraz önce annemiz ne güzel ifade etti. Çocuğunun başarılarıyla, becerisiyle hem mutlu huzurlu hem de burada mutluluğunu bizlerle paylaştı. Eminim pek çok aile aynı mutluluğu paylaşıyor. Bizler de bu mutluluğun bir parçası ve destek olduğumuz için ayrıca mutluyuz" diye konuştu.

"Bu program ile herkesin yapabileceği bir spor dalının olabileceğine vurgu yapmak istiyoruz"

'Sporla Engelsiz Yaşam' programı hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, "Engelli bireyler için sporun yaşam tarzı haline getirilmesi yönünde bütün kuruluşlarımızda yürüteceğimiz programın ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. 'Sporla rehabilitasyon' olarak tanımladığımız bu program ile herkesin yapabileceği bir spor dalının olabileceğine vurgu yapmak istiyoruz. Engel durumuna göre bireylerimize on farklı sportif test uygulayarak, fiziksel ve sportif yatkınlıklarını belirleyeceğiz. Sonrasında, testlerden elde edilen puanlamalar ile uygulanacak istatistiksel bilgiler doğrultusunda kategoriler oluşturulacaktır. En üst kategoride spor yapabilecek bireylerimizi uygun branşlara yönlendireceğiz. Bu konuda ilgili federasyonlar ile iletişim halinde olacağız. Diğer kategorilerde olan bireylerimizi ise sporun farklı branşlarıyla tanıştırıp kendilerine en uygun olanını yapabilmeleri için eğitim programına katılımlarını teşvik edeceğiz. İçeriğinde farklı spor branşlarının olacağı eğitim programının koordinasyonunu, Bakanlığımızın spor kulübü tarafından görevlendirilen branş antrenörleri ile sağlayacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın da spor kulübü olduğunu unutmayalım. Türkiye'nin her ilinde var. Bunu da hem güçlendireceğiz hem de daha fazla destek olacağız" ifadelerine yer verdi.

Engelsiz yaşam içinde sporun önemli bir rolünün olduğunu dile getiren Bakan Bak, "AK Parti hükümetleri iktidara geldiğinden beri özellikle dezavantajlı gruplara karşı yaptığı kanuni düzenlemeler, destekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destekler ile müthiş bir ufuk açtı. Önceden çocuklarımızı evlerde saklıyorlardı. Herkes için bazı sorunlar oluyordu ama hem sporla hem de yapılan destekler ile bu çocuklar pek çok yeni yaşamı, kendine gelen özgüveni kazanmaya başladılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde paralimpik yönümüzle bedensel engelliler ile özel sporcularla işitme ve görme engelliler federasyonları ile beraber destek veriyoruz. Şu anda Paralimpik Olimpiyatları'nda madalyalar kazanılıyor. Paris Olimpiyatları'nda da 34 kota aldık, inşallah sporcularımız bizleri sevindirecekler, bayrağımızı göndere çektirecekler" ifadelerini kullandı. - ANKARA