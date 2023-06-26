Bakanlar, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2'lik skorla yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'na tebrik mesajları yayımladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2'lik skorla yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'na tebrik mesajları yayımladı.

Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan 'Filenin Efeleri'ne bakanlar kişisel Twitter hesapları üzerinden yayımladıkları mesajlarla tebrik etti. Bakan Bak, "CEV Avrupa Altın Lig şampiyonu #FileninEfeleri! Harikasınız çocuklar harika!" ifadelerini kullanırken; Bakan Tunç, "Tebrikler #FileninEfeleri! CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek 3'üncü kez kupanın sahibi olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Bakan Ersoy ise "CEV Avrupa Altın Ligi Finali'nde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ve Challenger Cup'a katılmaya hak kazanan #FileninEfeleri'ni tebrik ediyorum" diye paylaşımda bulundu.