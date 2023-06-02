Bakanı Kasapoğlu'ndan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i kutladı.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, İzmir'de oynanan play-off finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni uzatma bölümünde 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i tebrik ederek, şunları kaydetti:
"Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirveyle taçlandıran kırmızı-beyazlı ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ile teknik ekip olmak üzere, yönetimini ve camiasını kutluyorum. Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni de finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."