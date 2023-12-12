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Bakan Tunç: Soruşturma Titizlikle Devam Ediyor

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın tutuklanmasına ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tunç, saldırıyı gerçekleştirenler hakkında tutuklama kararı verildiğini ve diğer soruşturmaların da titizlikle devam ettiğini belirtti.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de bütçe görüşmelerine katılmadan önce MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın tutuklanmasına ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tunç, "Maalesef dün gece spor sahalarında görmek istemediğimiz, çok üzüntü verici hadiseler gerçekleşti. Hakeme yönelik saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Çok çirkin hareketler bunlar. Elbette ki hemen hadisenin başlangıcından itibaren gerekli adli soruşturmayı başlattık. Bu soruşturma çerçevesinde hakeme yönelik saldırı girişiminde bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın tutuklamaya sevk kararının ardından Batı Sulh Ceza Hakimliğince de saldırıyı gerçekleştirenler hakkında da tutuklama kararı verildi. ve sahaya inen, görüntülerden tespit edilen kişiler hakkında da çalışmalar devam ediyor. Yine onlarla ilgili de adli kontrol kararı verilen kişiler var. Burada 6222 sayılı kanunumuz açık; sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuz var. 17'nci maddeye aykırılık teşkil eden hususlar söz konusu oldu. Yine Türk Ceza Kanunumuzun, kasten yaralama ve kamu görevlisine karşı kasten yaralama ayrıca tabii kırık meydana geldiği için bunlar, ceza artırım nedenleri ve tutuklama sebebi noktasında da Sulh Ceza Hakimliğimizin takdiri. Tutuklama kararları gerçekleştirildi. Diğer soruşturmalar da titizlikle devam ediyor" dedi.

Bakan Tunç, 'Sahaya inen diğer kişiler kim' sorusuna ise "Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Görüntüler incelenecek ve bu görüntüler neticesinde sahaya inmemesi gerekenler de sahaya indiği için onlarla ilgili de gerekli adli kontrol kararları da verilmiş, talep edilmiş durumda. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz" yanıtını verdi.

Besti KARALAR-Elif ER BULUT/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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