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Bakan Özhaseki: Güzel bir maç izledik

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'un Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yendiği maçı izlediklerini söyledi. Özhaseki, kulübe yıllarca emek verdiğini ve şu an onursal başkan olduğunu belirtti. Galibiyetten dolayı teknik direktör ve futbolcuları tebrik etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, güzel bir maç izlediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor'un Siltaş Yapı Pendikspor'u sahasında 2-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, kulübe yıllarca emek verdiğini söyledi.

Şu an kulübün onursal başkanlığını yaptığını ifade eden Özhaseki, güzel bir mücadele izlediklerini dile getirdi.

Özhaseki, galibiyetten dolayı teknik direktör ve futbolcuları tebrik etti.

Bir gazetecinin "Bugün de prim verdiniz mi bakanım" sorusuna Özhaseki, "Yeniden Türkiye gündemine taşır mısınız? Hayır vermedim. Geçen sefer daha ödeyemedim. Ali Çamlı ödedi, benim yerime ama ödeyeceğim söz verdim. Ali hocama sözüm var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Kayserispor Pendikspor Politika Spor Güncel Haberler

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