Bakan Özer, TVF Başkanı Üstündağ ile şampiyon voleybolcuları kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ ile Brezilya'da düzenlenen Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda namağlup birinci olan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı oyuncu ve teknik ekibini ağırladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleştirilen kabulde TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı oyuncularını tebrik edip, bakanlıkta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Özer, emeklerinden dolayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımın teknik ekibine de ayrıca teşekkür etti.

Uluslar arası yarışmalarda geçmişe kıyasla daha fazla başarı elde edildiğini vurgulayan Bakan Özer, TVF ile yaptıkları iş birliğinin buna önemli katkı sağladığını belirtip, bu tür ortak çalışmalarla çok sayıda büyük başarı kazanılacağını kaydetti.

Bakan Özer, "Kritik olan şey, namağlup olarak tüm maçlarda başarılı bir şekilde netice aldınız. Ben hepinizi kutluyorum. Gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'mızı da kutluyorum. Gerçekten gönüllü bir şekilde bu spor lisemizin Türkiye'de örnek olması için yıllardan beri büyük mücadele sarf ediyor, büyük emek veriyor." ifadelerini kullandı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Bakan Özer'e teşekkürlerini ileterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin eğitimlerine, TVF Spor Lisemize verdikleri destek için Milli Eğitim Bakanlığı'mıza ve Bakanımız Mahmut Özer'e çok teşekkür ediyorum. Altyapılarda pek çok konuda bir araya geliyoruz ve bizi her zaman çok değerli hissettiriyorlar. Bugün de namağlup dünya şampiyonu olan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı'mızı kabul ettiğiniz için çok mutlu olduk, gururlandık. Umuyorum birlikte daha nice başarıya imza atacağız."

TVF Başkanı Üstündağ kabulde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e plaket, imzalı top ve forma takdim etti.