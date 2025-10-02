Haberler

Bakan Osman Aşkın Bak ve Montella, Fenerbahçe-Nice Maçını İzledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde evinde oynadığı Nice maçını tribünden takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Nice maçını tribünden takip etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Fransız ekibi Nice ile karşılaşıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakayı izlemek için stadyuma geldi. Protokol tribününden maçı takip eden Bakan Bak'ın yanı sıra A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı'nda son durum

İşte dünyanın gözünü diktiği yerde son durum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan şaşırtan derbi tahmini

Ahmet Çakar'dan şaşırtan derbi tahmini
Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı

Dün akşam tahliye olan Ayşe Barım'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.