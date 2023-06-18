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Gençlik ve Spor Bakanı Çağrı Oflaz için taziye mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Çağrı Oflaz için taziye mesajı yayımladı

Spor Haberleri

p>Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz için taziyede bulundu.

p>Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz için taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz için taziye mesajı yayımladı. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk sporuna değerli hizmetlerde bulunan Çağrı Oflaz'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, atletizm camiasına başsağlığı diliyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Atletizm Spor Haberler

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