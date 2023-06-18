Gençlik ve Spor Bakanı Çağrı Oflaz için taziye mesajı yayımladı

p>Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz için taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz için taziye mesajı yayımladı. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: